CD-Cover "Playa Blanca" - Die schönsten Sommerlieder von Andrea Jürgens. Bildrechte: Telamo

Andrea Jürgens wurde im Alter von zehn Jahren über den Jahreswechsel 1977/1978 zum Kinderstar. Sie trat in der ARD-Silvestergala mit ihrem Lied "Und dabei liebe ich euch beide" auf. Die Single stieg im Januar 1978 in die deutschen Singlecharts ein und erreichte den vierten Platz. Im März ersang sie sich mit ihrem Song in der ZDF-Hitparade den ersten Platz. Ihr zweiter Erfolg war im Juli 1978 das Lied "Ich zeige dir mein Paradies". Im Oktober 1979 erschien die LP "Weihnachten mit Andrea Jürgens", die innerhalb von drei Monaten über 1,5 Millionen Mal verkauft wurde. Sie war damit lange Zeit das bestverkaufte Weihnachtsalbum und erhielt einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.



An die großen Erfolge ihrer Zeit als Kinderstar konnte Andrea Jürgens als Erwachsene zwar nicht anknüpfen, sie blieb jedoch der Schlagermusik treu. In den 80er Jahren hatte sie mit "Mama Lorraine", "Japanese Boy" und "Playa Blanca" erneut Chart-Erfolge. Ihre letzte Tournee musste sie im April 2017 aus gesundheitlichen Gründen abbrechen.



Andrea Jürgens starb im Juli 2017 im Alter von 50 Jahren infolge eines akuten Nierenversagens. Sie wurde auf dem Zentralfriedhof in Recklinghausen beigesetzt.