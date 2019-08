Ursprünglich hatten die Ärzte vermutet, dass der 34-Jährige an einer Lebensmittelvergiftung leidet. Später wurde eine schwere Virusinfektion diagnostiziert. Gabalier hatte erheblich Gewicht verloren und konnte weder flüssige noch feste Nahrung zu sich nehmen. Daraufhin verordneten die Ärzte dem Musiker strenge Bettruhe und Gabalier musste sein für den 14.08. im schweizerischen Huttwill geplantes Konzert absagen. Auf seiner Facebookseite sagte er seinen Fans per Video, wie leid ihm das tut.

Ich wollt euch noch einmal persönlich sagen, dass es mir unendlich leid tut, dass ich am Mittwoch nicht für euch spielen kann, weil in meinem Körper gleich zwei unterschiedliche Keime oder Viren zugleich abarbeiten und mich komplett langgestreckt haben. Es tut mir unendlich leid, ich hab noch nie ein Konzert absagen müssen, weil es mir nicht gut geht.

In seiner jüngsten Videobotschaft lächelt Andreas Gabalier bereits wieder optimistisch in die Kamera. Wegen des am Samstag in Kitzbühel anstehenden Konzertes sagte er, dass man zwar sehen müsse, wie es ihm in den nächsten Tagen gehe, aber ihm wäre es das größte Anliegen, dieses Konzert zu spielen.