Offenes Interview in eigenem Magazin Darum ist Andreas Gabalier in keiner festen Beziehung

Seit vier Jahren ist Andreas Gabalier Single. Dabei fliegen dem Volks-Rock'n'Roller die Herzen nur so zu. In einem offenen Interview in seinem eigenen Magazin verrät der 38-Jährige jetzt den Grund.