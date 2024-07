Bildrechte: picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Gemeinsamer Auftritt in München Andreas Gabalier über David Hasselhoff: "Er wollte unbedingt dabei sein"

Hauptinhalt

18. Juli 2024, 15:11 Uhr

Andreas Gabalier hatte zuletzt in München einen ganz besonderen Gast auf der Bühne: "Baywatch“-Star und "Looking for Freedom“-Sänger David Hasselhoff. "Meine Schlagerwelt“ traf den Trachten-Rocker am Wörthersee und sprach mit ihm über den gemeinsamen Auftritt mit der Ikone.