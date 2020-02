Dieses Publikum wird er in diesem Sommer in München haben. Hier ist ein Konzert der Superlative geplant. Am 15. August ist auf dem Gelände der Messe Riem ein Fan-Festival geplant. 100.000 Fans des Österreichers werden erwartet. Das Gelände entspricht der Größe von etwa 44 Fußballfeldern.

Award-Präsident äußert sich

Als Reaktion auf das Facebook-Video von Gabalier sagte der Präsident des Amadeus Awards, Dietmar Lienbacher, dem österreichischen Nachrichtenportal "OE24.at", Gabalier sei zwar nach Ticketverkäufen "locker in den Top Five" gewesen, habe aber zu wenig Stimmen aus der Jury erhalten.

Bei den Amadeus Awards werden seit 20 Jahren die besten österreichischen Künstler ausgezeichnet. Die Auszeichnung in der Live-Kategorie wird zu 50 Prozent nach Verkäufen und zu 50 Prozent aufgrund einer Jury-Entscheidung vergeben. Musikalisch geht es von Volksmusik über Pop bis Hip Hop und Alternative Rock. Am häufigsten ausgezeichnet wurde Christina Stürmer mit elf Amadeus Awards, Andreas Gabalier konnte schon sieben Mal über eine Auszeichnung jubeln.

Allerdings gab es in den Jahren 2015 und 2019 Diskussionen um die Auszeichnungen für den Volks-Rock'n'Roller. 2015 wurde Gabalier Homophobie vorgeworfen, nachdem der in seiner Dankesrede sagte: "Es ist nicht leicht auf dieser Welt, wenn man als Manderl heute noch auf ein Weiberl steht“. 2019 sagte die österreichische Künstlerin Soap&Skin ihre Teilnahme an den Awards ab, nachdem sie in derselben Kategorie nominiert wurde wie Gabalier.

Gabalier 2019 wegen Karl-Valentin-Orden in der Kritik