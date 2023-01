Seit 1931 findet alljährlich das berühmte Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühl statt. Spitzensportler sind genauso zugegen wie die österreichische Prominenz. In diesem Jahr ist wohl der Schauspieler Arnold Schwarzenegger der Star des Events. Der 75-Jährige veranstaltet sogar eine Auktion für den Verein "Schwarzenegger Climate Initiative". Zu ersteigern gibt es berühmte Requisiten, wie beispielsweise die "Terminator"-Lederjacke aus dem Jahre 1991. Und die hat Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier ersteigert. Wie er in einem Instagram-Post stolz zeigt, passt sie dem 38-Jährigen hervorragend.