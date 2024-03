Bildrechte: imago images / osnapix

Superstar nicht dabei Große Überraschung bei den Nominierungen für Österreichs größten Musikpreis

06. März 2024, 12:34 Uhr

Am 26. April 2024 werden in Österreich bei den Amadeus Austrian Music Awards u.a. Musiker in der Kategorie Schlager/Volksmusik geehrt. Bei den Nominierungen fehlt mit Andreas Gabalier ein Dauergast der letzten Jahre.