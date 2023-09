"Mir passiert so viel Schönes, Gutes, Positives. [...] Heute sind wir am Zug", sagte Andreas Gabalier dem ORF nach seinem Konzert am vergangenen Freitagabend in den Grazer Schlossberg-Kasematten. Er habe etwas zurückgeben wollen. Und das hat er in der Tat. Ganze 100.000 Euro sind an dem Konzert-Abend "zurückgegeben" worden - nicht an die Ticketkäufer und -käuferinnen, sondern an die Opfer des Hochwassers in Österreich Anfang August.