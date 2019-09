Andreas Gabalier ist erfolgreich wie noch nie, gerade hat er anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums sein "Best-Of-Album" veröffentlicht, da geschieht etwas, das er so gar nicht gewollt hat: Seine Freundin, die Fernsehmoderatorin Silvia Schneider gibt am Sonntag in einem langen Facebook-Post die Trennung bekannt. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung war Gabalier nach seinem Auftritt bei Carmen Nebel am Sonntag morgen von Hannover nach Österreich zurückgeflogen, um zu retten, was noch zu retten ist. Gerüchte über eine mögliche Trennung brodelten schon länger. Die Facebook-Nachricht ist tiefgründig und drückt vor allem eines aus - es ist vorbei!