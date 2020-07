Die Formel-1-Saison ist in diesem Jahr etwas anders, als in anderen Jahren. Das liegt natürlich an der Corona-Pandemie, die einen normalen Rennbetrieb lange verhindert hat. Die diesjährige Saison ist mit nur acht Rennen wesentlich kürzer, zudem finden an manchen Orten gleich zwei Rennen statt. So zum Beispiel in Österreich, der Heimat von Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier.