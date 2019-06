Wenn der selbst ernannte Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier ein Konzert gibt, könnte man meinen, in der Stadt steigt ein Oktoberfest. Wie der Star, so kommen auch die meisten Fans in Lederhosen und Dirndl zum Konzert. So war es natürlich auch bei seinem Auftakt-Konzert seiner Stadion-Tour am 1. Juni vor 47.000 Zuschauern in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Als Supportact begleitet die DSDS-Gewinnerin von 2018, Marie Wegener, den Österreicher auf seiner Jubiläumstournee.

Überraschung für die Fans

... liebe Volks-Rock'n'Roller, zum Jubiläums Jahr gehört natürlich auch ein Jubiläumsalbum.... mehr dazu gibt's in den nächsten Tagen.. Der Pre Order Start ist am Freitag!!! Andreas Gabalier Facebook

Vor zehn Jahren hat Gabalier mit dem Titel "Da komm ich her" sein erstes Album veröffentlicht. Nach wenigen Wochen erhielt er dafür eine Goldene Schallplatte für 10.000 verkaufte Einheiten. Das Album blieb 260 Wochen in den Charts und erhielt fünf Mal Platin. Mit seiner besonderen Idee, als Volks-Rock'n'Roller aufzutreten, spielt er in einer Sparte, die es vorher nicht gegeben hat. Andreas Gabalier verbindet volkstümliche Texte mit rockigen Elementen und trifft damit den Geschmack vieler Fans.