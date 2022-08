Am 6. August um 20:11 Uhr bebte in München die Erde. Zwar nicht stark, aber stark genug, dass es die feinen Mess-Instrumente der Universität in München mitbekamen. Das berichtet die BILD-Zeitung und bezieht sich dabei auf Erdbeben-Experte Jens Skapski. Der ist sich sicher, dass die Erschütterungen von den springenden Gabalier-Fans gekommen seien. Die Bewohner von München hätten davon jedoch nichts gespürt, sagte er der Zeitung. Zeitlich passt es laut BILD zum Song "Volks-Rock'n'Roller" , bei dem Andreas Gabalier die Menge zum Springen auffordete - und die Fans machten kräftig mit.

Wissen, wie man richtig feiert: Fans von Andreas Gabalier. Bildrechte: dpa

Am Samstag, den 6. August, feierte Gabalier auf einer gigantischen Bühne auf Messegelände in München sein langersehntes Fan-Festival. Der 37-Jährige Volks-Rock'n'Roller spielte seine großen Hits vor 90.000 Fans und die sorgten für ordentlich Party-Stimmung. Viele waren in Lederhos'n und Dirndl gekommen und hatten sich schon vor dem Konzert auf dem Festival auf dem Gelände, das ab 12:00 Uhr geöffnet war, eingestimmt. Der Österreicher und seine Band feierten mit ihren Fans den Volks-Rock'n'Roll in seiner ganzen Breite. Nach dem Konzert postete der Musiker auf seiner Instagram-Seite: Für die Ewigkeit.



In zwei Wochen kommt die Riesen-Bühne in München wieder zum Einsatz. Dann will Helene Fischer vor noch mehr Fans auftreten – angekündigt sind bis zu 125.000.