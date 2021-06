Als Forrest Gump verkleidet: Andreas Gabalier spielt Undercover-Konzert

Andreas Gabalier hat am Samstagabend einige Fans unverhofft glücklich gemacht. In Velden am Wörthersee in Österreich spielte der Volks-Rock'n'Roller ein kleines Spontan-Konzert. Erkannt haben dürfte ihn am Anfang jedoch kaum jemand.