Fans in Sorge um VolksRock'n'Roller Andreas Gabalier im Krankenhaus

Andreas Gabalier liegt seit Tagen mit einer Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus. In einer Videobotschaft auf Facebook hat sich der VolksRock'n'Roller an seine Fans gewandt. "Es geht mir gerade gar nicht gut", sagt der sichtlich geschwächte 34-Jährige in dem Live-Video.