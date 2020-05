Wie man sieht, nimmt's der 35-Jährige mit Humor. Bis zu seinem ersten Auftritt nach der Corona-Pause am 31. Juli in Bern wird er von der Verbrennung nichts mehr spüren. Nach der langen Corona-bedingten Konzertpause freut er sich natürlich sehr auf diesen Auftritt.

In dem Song hat Gabalier seine Gefühle in Anbetracht der Veränderungen, die die Corona-Pandemie über ihn und über alle gebracht hat, verarbeitet. Der österreichische Schlagersänger hatte sein erstes Andreas-Gabalier-Festival am 15. August mit bis zu 170.000 Besuchern in München geplant. Auch dieses musste, wie alle anderen Großveranstaltungen in Deutschland auch, verschoben werden. Der Veranstalter versprach, dass nach einem neuen Termin geschaut werde und das alle Tickets ihre Gültigkeit behalten.