Auf der Messe Riem in München soll es auf einem Gelände so groß wie 44 Fußballfelder ein einzigartiges Andreas-Gabalier-Festival geben, das mehr als 100.000 Fans Platz bieten soll. Die Besucher sollen dann aber nicht nur ein Konzert erleben können - Andreas Gabalier plant sein eigenes Volksfest. Auf dem "Fan-Festival-Gelände" ist eine Mini-Wiesn mit Riesenrad und Biergarten geplant, die bereits um 10:00 Uhr geöffnet sein soll. Für das " Volks-Rock'n'Roller-Showgelände" sollen sich dann ab 16:00 Uhr die Tore öffnen, dann startet der Countdown zum großen Andreas-Gabalier-Konzert . Nach dem Konzert soll es für seine "Fanfamilie" noch die Möglichkeit geben, auf dem "Fan-Festival-Gelände" weiter zu feiern. Der ursprüngliche Termin war der 15. August 2020, dann wurde das Festival auf den 31.07.2021 verschoben, nun hoffen der Volks-Rock'n'Roller und seine Fan-Gemeinde, dass das Event im nächsten August endlich stattfinden kann.

Ein nachdenklicher Volks-Rock'n'Roller. Bildrechte: imago images / Future Image

Andreas Gabalier kennt man in Lederhos'n. Wo er spielt, sind viele, viele Fans. Wo er spielt, ist es gewöhnlich richtig laut. Bei seinem neuen Song "Neuer Wind" ist alles ganz anders: Der Volks-Rock'n'Roller hat in dem Lied seine Gefühle und Eindrücke der gegenwärtigen Corona-Krise verarbeitet. Es ist ein Text entstanden, der nachdenklich macht, eine Melodie, die zum Innehalten mahnt. Gedreht wurde das Video mit einer Handkamera in einem verlassenen alten Bauernhof. Andreas Gabalier ganz allein an einem Klavier.