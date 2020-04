Der Volksrock'n'roller hat in dem Lied seine Gefühle und Eindrücke der gegenwärtigen Corona-Krise verarbeitet. Erst hat er sich auf die Alm zurückgezogen und dann hat er das Lied an nur einem Nachmittag in seiner Grazer Wohnung geschrieben. Ein Text, der nachdenklich macht, eine Melodie, die zum Innehalten mahnt. Gedreht wurde das Video mit einer Handkamera in einem verlassenen alten Bauernhof. Andreas Gabalier ganz allein an einem Klavier.