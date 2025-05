Ich würde mir wünschen, dass wir alle mehr Toleranz und Miteinander an den Tag legen. Wir dürfen nicht alles, was der eigenen Anschauung auf den ersten Blick nicht zusagt, mit Händen und Füßen treten. Das ist ein Riesenproblem unserer Zeit.

Gerade durch die sozialen Medien sei vielen Menschen der Wille abhandengekommen, sich andere Meinungen anzuhören und fair über diese zu diskutieren, so Gabalier weiter. Auch er selbst habe in diesem Bereich negative Erfahrungen in den ersten zehn Jahren seiner Karriere machen müssen, mit denen umzugehen er durch die Zeit gelernt habe:

Auch in schwierigen Zeiten habe er aber nie die Freude an seinem Beruf und seiner Leidenschaft verloren, auch wenn er teilweise an seine persönlichen Grenzen kam: "Vor vier, fünf Jahren habe ich mir schon mal gedacht, das reicht jetzt. Aber zu 90 Prozent waren es immer Freuden in meiner Karriere. Ich bin sehr dankbar und das steht über diesen Kontroversen", so der 40-Jährige im Interview.