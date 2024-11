Wahrscheinlich hatte Andreas Gabalier 2008, als er sich mit seinem Song "So liab hob i di" auf den Weg zu einer Radiostation machte, noch keine Vorstellung davon, wo es für ihn und seine musikalische Karriere mal hingehen würde. Das Lied hatte er damals aus Liebeskummer geschrieben, ein Liebes-Comeback konnte der Titel zwar nicht vollbringen, aber der Erfolg des Songs und des ersten Albums "Da komm‘ ich her" ebneten Andreas Gabalier den Weg zu einer großartigen Karriere.

Alle Alben Gabaliers, die bis heute (November 2024) veröffentlicht wurden, landeten in Österreich, der Schweiz und in Deutschland in den Charts unter den Top 50. Einen vorläufigen Höhepunkt auf der Karriereleiter erklomm der selbsternannte VolksRock'n'Roller im Jahr 2022: Bei seinem Konzert in der bayerischen Landeshauptstadt München sang Gabalier vor mehr als 100.000 Fans. Noch nie hatte ein Künstler aus Österreich so viele Karten für einen Auftritt verkauft.