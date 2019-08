Noch kurz nach dem Konzert war es dem Sänger gut gegangen, er hatte sich bei seinen Fans herzlichst bedankt: "Ihr habt mich durch den Abend getragen. ...das war persönlich mein schönstes Gamsstadtkonzert", schreibt er auf Facebook. Vor dem Konzert hatte er noch in der Fußgängerzone von Kitzbühel für einen Straßenmusiker gespielt und gesammelt. Nachdem der Musiker, der während einer Virusinfektion sechs Kilogramm abgenommen hatte, zur Ruhe gekommen war, streikte sein Körper. Zuvor hatte er eine Woche im Krankenhaus gelegen, war mit Antibiotika und Infusionen behandelt worden. Ein Konzert in der Schweiz musste der Vollblutmusiker absagen, will das aber nachholen.

Nun hofft Andreas Gabalier, dass er in drei Tagen wieder fit ist. Am nächsten Wochenende, dem 23./ 24. August, steht er in Schladming zum Heimspiel zwei Tage im Planai-Stadion auf der Bühne, das letzte Konzert seiner Mega-Tour spielt er am 31. August im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion vor 55.000 Fans.

