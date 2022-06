Zwei schwere Schicksalsschläge kurz hinternander musste der junge Andreas Gabalier verkraften. 2006 starb sein Papa, zwei Jahre später seine kleine Schwester Elisabeth - beide durch Suizid. Der Musiker war da gerade einmal Anfang Zwanzig. Andreas Gabaliers Hit "Amoi seg' ma uns wieder" ist den beiden gewidmet und wurde zum wohl persönlichsten Song seiner ganzen Karriere. Doch es war nicht nur die Musik, mit der der Volks-Rock'n'Roller diese traurigen Ereignisse verarbeitet hat. "Der Glaube gibt mir spätestens seit dem Tod meiner kleinen Schwester immer wieder ein bisschen Zuversicht und Halt", verriet Andreas Gabalier nun in der MDR-Talkshow Riverboat und zeigte sich gleichzeitig dankbar, für das, was er in den letzten Jahren erreicht hat.