Am 25. Januar wäre Sänger und Schauspieler Roy Black ("Ganz in Weiß") 80 Jahre alt geworden und der letzte Drehtag seiner Kultserie "Ein Schloss am Wörthersee" liegt 30 Jahre zurück: Grund genug für eine Gala am einstigen Drehort der 34-teiligen deutsch-österreichischen Fernsehserie in Velden.