Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier kann auch emotional. Bei der Performance des Titels "Schön ist es, auf der Welt zu sein" in der "Starnacht am Wörthersee", begleitete er sich selbst auf dem Flügel, dazu kam noch ein Cello. Im Gespräch mit Barbara Schöneberger sagte der 38-Jährige, warum ihn dieses Lied aus dem Jahr 1971 so berührt.

Eigentlich ist es ein sehr fröhliches Lied. Ich dachte, was ist passiert in den letzten Jahren? Warum haben wir so viele Themen, die uns spalten? Und deshalb war es mir ein persönliches Anliegen, dieses Miteinander wie in dieser Nummer ein bissel mehr aufflackern zu lassen. Andreas Gabalier Starnacht am Wörthersee

Anita Hegerland und Roy Black 1971 in einer Fernsehshow. Bildrechte: imago images / United Archives Am 25. Januar wäre Sänger und Schauspieler Roy Black ("Ganz in Weiß") 80 Jahre alt geworden und der letzte Drehtag seiner Kultserie "Ein Schloss am Wörthersee" liegt 30 Jahre zurück: Grund genug für eine Gala in Velden. Dort sang Andreas Gabalier gemeinsam mit der einstigen Duett-Partnerin von Roy Black, Anita Hegerland, den Erfolgssong "Schön ist es, auf der Welt zu sein". 1971 hatte Roy Black diesen Song gemeinsam mit der damals zehnjährigen Anita Hegerland gesungen. Dafür hatten die beiden gleich zweimal Gold sowie den goldenen Löwen von Radio Luxemburg und die Goldene Schallplatte für mehr als 1 Million verkaufter Schallplatten bekommen.