Dabei könnte sich der österreichische Sänger gerade jetzt freuen. Schließlich durfte er am 12. Juli als Sohn der Steiermark beim Formel-1-Rennen in seiner Heimat die Hymne der Steiermark singen. Andreas Gabalier wurde 1984 zwar in Friesach im Bundesland Kärnten geboren, wuchs jedoch in Graz, der Hauptstadt der Steiermark, auf.