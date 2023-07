Es ist eine so so lange und intensive Tournee, wie wir sie noch nie gespielt haben. Die streckt sich dieses Jahr bis zum 4. November hinein, bis zu unserem Tour-Abschluss in Wien.

Andreas Gabalier ist ein absolutes Energiebündel, so viel steht fest. Doch zwischen den einzelnen Konzerten gibt’s oft keine Verschnaufpause. Wie schafft er es trotzdem, immer eine gute Show abzuliefern? "Mir werden die Knie noch nicht weich, aber es kostet Energie, mit meinen 38 Jahren da jedes Wochenende zu bestreiten. Aber es ist eine gute Zeit und die Leute haben überall, wo wir aufschlagen, einen Riesenbatzen Freude", sagt der Sänger gewohnt charmant. Viel Stress hat er dennoch, denn selbst in Tourpausen von zwei Wochen hat der Rock'n'Roller alle Hände voll zu tun. Wenn frei sei, so der 38-Jährige, nehme er natürlich noch die eine oder andere Fernsehshow oder Einladung an.

Ich war in den letzten Wochen wirklich gerne am See und habe da immer zwei bis drei Tage Auszeit genommen. Habe Sport gemacht, die Ruhe und eine Stimmband-Abkühlung genossen.

Während der Tour-Pausen arbeitet der Musiker auch im Studio. Bildrechte: dpa

Dann heize er auch gern mit seinem E-Bike-Cruiser durch den Wald und in die Berge oder sei am See unterwegs. Aber kann sich jemand wie Andreas Gabalier überhaupt unentdeckt erholen? "Klar, dafür gibt es ja Sonnen-Cappies", sagt er grinsend. "Du sollst dich im Sommer ja sowieso vor der Hitze schützen", ergänzt er mit einem Augenzwinkern.



So richtig auf die faule Haut legt sich der Sänger aber nie. Natürlich sei er nicht jedes Wochenende oder nicht jede Woche hier am See gewesen. "Ich war auch ein bisschen fleißig im Tonstudio."