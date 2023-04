Matthias Schrempf hatte als Obmann der Trachtenkappelle Ramsau am Dachstein auch für das musikalische Rahmenprogramm von Gabaliers Open-Air-Konzerten gesorgt. Andreas Gabalier verabschiedete sich von Mathias auf seinem Instagram-Kanal.

In tiefer Trauer und Dankbarkeit für Deinen lieben Einsatz mit der Trachtenkapelle Ramsau am Dachstein rund um mein Heimspiel sage ich: 'Danke, lieber Mathias Schrempf, amai seh ma uns wieder...'.

Schrempf war ein erfahrener Bergretter, der sich seit seinem 18. Lebensjahr in der Rettung engagiert hat. Ausgerechnet beim Aufstieg auf seinen Lieblingsberg, den Hohen Dachstein, stürzte der 45-Jährige 100 Meter in die Tiefe und starb an seinen Verletzungen. Im Hauptberuf war Mathias Schrempf Schneidermeister, einen "Schladminger Janker" aus seinem Haus trägt auch Arnold Schwarzenegger.