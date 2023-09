Florian Silbereisen und Andreas Gabalier auf dem Oktoberfest 2023. Bildrechte: IMAGO / Future Image Angekündigt war der Volks-Rock'n'Roller nicht. Sogar in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk kurz vor seinem Auftritt verriet der Sänger nicht, dass er auftreten wird. Er sagte lediglich, dass er auf Einladung von Florian Silbereisen nach München gereist sei. "Ich habe es wirklich schon jahrelang nicht mehr hierher geschafft", so der 38-Jährige.



Kurz nachdem Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter um Punkt 12:00 Uhr am 16. September das Fest mit dem traditionellen Ruf "Ozapft is" eröffnet hatte, stimmte Andreas Gabalier im Schottenhamel-Zelt zunächst seinen Hit "Hulapalu" an, danach "I sing a Liad für di".

Wird 2023 erneut "Hulapalu" Wiesn-Hit?

Andreas Gabalier 2016. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA Jedes Jahr gibt es einen oder mehrere Wiesn-Hits, zu denen geschunkelt und getanzt wird. 2013 war "Rock mi" von Voxxclub der meistgespielte Song, "Atemlos" von Helene Fischer beherrschte 2014 und 2015 die Wiesn, Andreas Gabalier und sein "Hulapalu" schafften es 2016 und 2017 zum Wiesn-Hit. Cordula Grün von JOSH wurde ebenfalls zwei Mal hintereinander, nämlich 2018 und 2019 der Renner des Oktoberfestes und 2022 schließlich wurde "Layla" von DJ Robin und Schürze zum Wiesn-Hit. (2020 und 2021 war das Oktoberfest wegen der Cocona-Pandemie ausgefallen)

Das macht einen Song zum Wiesn-Hit

Kapellmeister Christian Sachs spielt seit 1988 in der Oktoberfestkapelle Schwarzfischer in der Festhalle Schottenhamel. Im Interview mit der tz München verriet er, was ein Song mitbringen muss, damit er ein Wiesn-Hit wird.

Er muss einen Klatsch-Rhythmus haben. Die meisten Wiesn-Hits haben einen 2/4- oder 4/4-Takt. Eine eingängige Melodie, die ins Ohr geht und hängen bleibt. Am besten noch irgendeinen Text, den man nach fünf Maß auch noch mitgrölen kann. Christian Sachs tz München

Bisher, so Sachs, habe sich noch nicht abgezeichnet, welcher Song in diesem Jahr zum Hit werde. Aber es habe schon Jahre gegeben, in denen es keinen direkten Wiesn-Hit gegeben habe.