Bildrechte: IMAGO / Just Pictures

Volks-Rock'n'Roller verlor Vater und Schwester Andreas Gabalier über Schicksalsschläge: "Jedes Lied ist eine Art Therapie"

Hauptinhalt

12. Juli 2024, 14:17 Uhr

Das, was Andreas Gabalier widerfahren ist, kann ein Mensch nur sehr schwer ertragen. Der Musiker verlor seinen Vater und seine Schwester. Beide gingen freiwillig aus dem Leben. Neuen Mut fand Andreas Gabalier in der Musik. Seine Lieder, so der 39-Jährige jetzt in einem Interview mit der Bild-Zeitung, sind für ihn wie eine Therapie.