Gabalier hatte schon lange geplant, einmal ein Weihnachtsalbum aufzunehmen, sein Terminkalender ließ dafür nur keine Zeit. Da er seit 2020 nicht auf die Bühne konnte, machte er sich gemeinsam mit seinem langjährigen Produzenten Matze Roska daran, die Titel für ein Weihnachtsalbum zu produzieren. Bekannte internationale Weihnachtssongs wie "Driving home for Christmas", "White Christmas" oder "Blue Christmas" sind genauso dabei wie klassische österreichische Weihnachtslieder wie "Es wird scho glei dumpa". Auf einen Song scheint Andreas Gabalier ganz besonders stolz zu sein, denn er kündigt ihn in seiner Moderation so an: "Sie hören jetzt den weltweit bekanntesten Weihnachtssong, neu rekordet auf bisher nie dagewesene Art und Weise: Last Christmas."