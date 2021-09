Beliebtes Reiseziel: Der Großglockner. Bildrechte: imago images/Eibner Europa

Weiter verrät der 36-Jährige, dass er früher immer mit seiner ganzen Verwandschaft in den Bergen gewesen sei. Gabalier ist in Friesach in Kärnten zur Welt gekommen. Das Bundesland ist auch die Heimat des 3.798 Meter hohen Großglockner. Doch gerade dieser Gipfel fehlt ihm noch.



Der Musiker ist in seiner Freizeit oft sportlich in den Bergen aktiv. Einmal pro Woche gehe er Laufen, zwei Mal pro Woche sei er mit dem Mountainbike unterwegs. Die Berge haben für ihn in den letzten zehn Jahren jedoch noch "eine ganz andere Bedeutung bekommen". Im Gespräch mit dem "Kurier" bezeichnet er sie mittlerweile als seinen "Ruhepol".