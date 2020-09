Andy Borg mit seiner Ehefrau Birgit zu Gast in Florian Silbereisens Show "SCHLAGERLOVESTORY". Bildrechte: ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Oh ja, Andy Borg ist dafür bekannt, dass er immer mal kleine Holperer in seine Auftritte einbaut. Einfach um das Ganze aufzulockern, denn der 59-Jährige ist einer der Spaßmacher unter den Schlagersängern. Bei seinem jüngsten Auftritt am 13. September im ZDF-Fernsehgarten läuteten aber auch bei seinen eingefleischten Fans, die seine spaßigen "Ausrutscher" sehr wohl kennen, die Alarmglocken. Als Andy seinen bekannten Hit "Adios Amor" singt, übersieht er beim Herabsteigen der Showtreppe die letzte Stufe und wäre beinahe gestürzt, konnte sich aber gerade noch fangen. Andy Borg ist Profi genug, um über sich selbst zu lachen und einen weiteren Stolperer vorzuspielen. Dann schnappt sich der Sänger einen Luftballon und verfängt sich in dessen Schnur. Schließlich stolpert Andy ein drittes Mal auf dem Weg zur Poolbühne, weil er eine Stufe zu knapp nimmt.