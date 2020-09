"Es war einmal..." So gehen viele Märchen los und so startet auch das neue Album von Schlagerstar Andy Borg. Mit dem Titel "Es war einmal" nimmt er seine Fans gleich zu Beginn mit auf eine Märchenreise. Er will mit diesem Album Geschichten erzählen. Experimente gibt es jedoch nicht. Andy Borg setzt auf Bewährtes, verriet er im interview mit "Meine Schlagerwelt".

Es ist einfach ein Andy Borg-Schlageralbum. Wir sind nach fast 40 Jahren darauf gekommen, dass die Geschichten, die ich in meinen Liedern erzähle, eigentlich Märchen sind. Deswegen war der Titelsong auch märchenhaft und hat uns den Titel beschert: Es war einmal. So fängt eben jedes Märchen an.

Bildrechte: Mcp Sound & Media

Wenn man Andy Borg schon einmal live erlebt hat, dann weiß man auch, dass er ein richtiges Energiebündel ist. Still sitzen kann der österreichische Schlagersänger nur ganz schwer. Daher verwundert es kaum, dass er in seiner Karriere schon über 30 Alben produziert hat. Seit den 80er Jahren ist kaum ein Jahr vergangen, in dem er nicht im Tonstudio und auf der Bühne stand. Auch in diesem Jahr war er wieder fleißig.



Am 18. September erscheint nun sein neues Album "Es war einmal: Lieder die Geschichten erzählen". 15 Lieder hat er dafür aufgenommen und mit ihnen möchte er auch 15 Geschichten erzählen.



Titelliste: