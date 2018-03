Schlagzeilen wir "Karriere verpufft" und "Andy Borg singt jetzt in Bordell" haben in den vergangenen Tagen nicht nur Schlagerstar Andy Borg, sondern auch seine Fans verunsichert. Jetzt ist bekannt geworden, dass der Kölner Pascha Nightclub und der Ex-"Musikantenstadl"-Moderator zu einer gütlichen Einigung gefunden haben. An der für den 20. März angekündigten Konzertnacht im Kölner Nachtclub wird Andy Borg nicht teilnehmen.

Wir hätten uns wirklich sehr gefreut, Andy Borg bei der Konzertnacht in Köln begrüßen zu dürfen. [...] Aber nach den nicht der Realität entsprechenden Attacken in der Presse sind wir mit Andy Borg übereingekommen, dass er nicht bei uns auftritt. [...] Zugegebener Maßen kreative, aber halt nicht den Tatsachen entsprechende, nach Aufmerksamkeit heischende Headlines wie 'Karriere verpufft' hat ein so sympathischer Star wie Andy Borg einfach nicht verdient. [...]

Nicht wissend, dass es sich beim Kölner "Pascha" um ein Bordell mit angeschlossenem Nachtclub handelt, hatte Schlagerstar Andy Borg seine Teilnahme an der Schlager-Konzertnacht in einem Tanzlokal arglos zugesagt. Nach den massiven Schlagzeilen gegen den Sänger haben Borg und der Pascha Nightclub nun in beiderseitigem Einverständnis beschlossen, den Auftritt des Schlagerstars abzusagen. Die Konzertnacht am 20. März findet dennoch statt - allerdings zu reduzierten Ticketpreisen. Mit dabei sind neben Nino de Angelo auch Bernice Ehrlich und JP Weber. Wer sein Ticket für den Abend bereits erworben hat, kann sich den Differenzbetrag oder auch die gesamte Karte in bar erstatten lassen.