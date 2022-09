Auch nach vierzig Jahren gehört "Adios Amor" zu Andy Borgs Standard-Repertoire. Der Song feiert jetzt im September sein großes Jubiläum. 1982 war der Titel vom 23. August bis 26. September, also ganze 5 Wochen auf Platz 1 der deutschen Single-Charts. Er verdrängte damals Markus' "Ich will Spaß" von der Spitze. Auch in Andy Borgs Heimat Österreich belegte er fünf Wochen lang Platz 1. Doch hinter dem Titel steckt eine traurige Geschichte, denn der Schöpfer des Songs erlebte diesen großen Erfolg nicht mehr.