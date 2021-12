Die Musikwünsche beim großen Zapfenstreich sind häufig klassische Stücke oder Märsche, in letzter Zeit wurden jedoch auch öfter Pop-Songs gespielt. So wünschte sich die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen beispielsweise "Wind of Change" von der Rockband Scorpions . Ihr Vorgänger Thomas de Maizière bekam "Live is life" von Opus zu hören. Und beim ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck wurde "Über sieben Brücken musst du gehen" von Karat gespielt. Besonders kurios: Angela Merkels Wünsche stellten die Militärmusiker vor eine schwierige Aufgabe. Die Stücke von Hagen und Knef seien im Notenarchiv des Bundeswehr-Orchesters nicht vorhanden gewesen, berichtete die Zeitung "taz" unter Berufung auf den Dirigenten. Angela Merkel ist erst die zweite Frau, die von der Bundeswehr mit einem Großen Zapfenstreich geehrt wird. Die erste war Ursula von der Leyen bei ihrem Abschied als Bundesverteidigungsministerin im August 2019.

Soldaten beim Großen Zapfenstreich. Bildrechte: dpa

Die rund einstündige Zeremonie hat eine weit in die Militärgeschichte zurückreichende Tradition und darf nur zu ganz besonderen Anlässen aufgeführt werden.



Die Ursprünge des Zapfenstreichs liegen in der Zeit der Landsknechte des 16. Jahrhunderts. Damals gab ein Truppenführer in Gasthöfen und Tavernen mit einem Streich auf die Zapfen der Getränkefässer den Beginn der Nachtruhe bekannt - daher der Name "Zapfenstreich". Danach durften die Wirte nicht mehr an die Soldaten ausschenken. Das Zeremoniell in seiner heutigen Form entstand im frühen 19. Jahrhundert in der Zeit der Befreiungskriege, als das Ritual durch ein kurzes Abendlied und dann auch um ein Gebet ergänzt wurde. Zum großen Zapfenstreich der Bundeswehr gehört heute unter anderem der Auftritt des Musikkorps und der berittenen Truppen, ein Gebet und die Nationalhymne.