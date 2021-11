Angelo schildert seinen Followern auch, wie er und sein Team bzw. seine Familie versucht haben, die Tour trotz veränderter Bedingungen möglich zu machen. Im Sommer, so Angelo, hätten alle noch Hoffnung gehabt, dass die Tour stattfinden könne. In den letzten Monaten sei dann deutlich geworden, dass es so einfach nicht klappen würde. Also hätten er & sein Team an einem 3G-Konzept für alle 23 Konzerte gearbeitet, das sie zur Genehmigung eingereicht hätten. Dann jedoch hatten einige Städte auf 2G umgestellt und in Städten wie Leipzig und Wien sind seit einiger Zeit Großveranstaltungen verboten. Also habe man diesen Plan kippen müssen.