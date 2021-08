Angelo Kelly bei einem Auftritt 1995. Bildrechte: dpa

Im "Riverboat"-Livetalk 2019, der jetzt in den Riverboat-Klassikern noch einmal ausschnittsweise gezeigt wurde, wird der Musiker von einem Video-Ausschnitt überrascht. Gezeigt wurde ein Auftritt der Kelly-Family in der großen DDR-Samstagabend-Show "Ein Kessel Buntes" aus dem Jahr 1989. Angelo als kleiner Sänger mit geflochtenem blonden Zopf ist Solist und rockt dabei die Bühne, Geschwister und Papa Dan sind der Backround.

Erstaunlich allerdings ist vor allem der Text des Songs. Der Refrain lautet: "Ich werde heute Nacht nicht in die Hosen machen."