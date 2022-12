Mit erfolgreichen Musik-Familien kennt sich Angelo Kelly aus. Er konnte nicht nur mit der ursprünglichen Kelly Family viele Mega-Hits feiern, sondern hatte auch mit seiner eigenen Familien-Band großen Erfolg. Doch der 40-Jährige wird nicht mehr mit Ehefrau Kira und den gemeinsamen fünf Kindern (Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William) auf Tour gehen. In der "NDR Talkshow" sprach der Musiker nun über die Gründe. Er habe diesen Sommer auf Tour gemerkt, dass es in den nächsten Jahren sehr schwer wird, weiterzumachen. Man müsse zu viele Kompromisse eingehen oder auch Druck auf die Kinder ausüben, erzählt er.

Angelo Kelly & Family bei einem gemeinsamen Fernsehauftritt. Bildrechte: imago images / eventfoto54

Seine Entscheidung zu bereuen scheint er auf keinen Fall. Er betont, dass die Entscheidung auch etwas befreiendes habe: "Das ist zum ersten Mal seit langer Zeit, dass ich froh bin, ein Kapitel abzuschließen und mir wirklich viel Freiraum zu schaffen."



Es war vermutlich an der Zeit für Veränderung im Hause Kelly. Denn Tochter Helen steckt mitten im Studium und Sohn Gabriel arbeitet an seiner ganz eigenen Musikkarriere. "Ich sah einfach die Signale und habe gesagt: ‚Wisst ihr was, wir machen Schluss.‘ Und wir haben das eine Woche vor Tourschluss entschieden, sehr spontan", erzählt der Familienvater Angelo Kelly. Und weiter: "Wir haben keine Abschiedstour gemacht oder ein großes Finale im Fernsehen oder so was. Nee, wir haben da aufgehört, wo wir angefangen haben, auf der Bühne vor unserem Publikum."