Angelo Kelly und seine Familie starten mit einen großen Erfolg in die letzten Vorweihnachtstage. Ihr Weihnachtsalbum "Coming Home For Christmas" hat sich in nur zwei Wochen zum Chartstürmer im Advent entwickelt. Gold und Glitzer sucht man im ländlich-gemütlichen Heim der siebenköpfigen Familie auf der Grünen Insel zwar vergebens, dennoch wird es zu den Festtagen mit einem Gold-Award unterm Weihnachtsbaum in besonderem Glanz erstrahlen.