Die musikalische Familie bei einem Auftritt im vergangenen Jahr. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Am kommenden Wochenende feiert die Familie allerdings noch zwei Abschluss-Konzerte mit ihren Fans: Am 03.09. in Bochum und am 04.09. in Bad Zwischenahn. Für die Show in Bochum kündigte Angelo Kelly in seinem Video Film-Aufnahmen an. Es wird von ihrem vorletzten gemeinsamen Konzert wohl eine Live-DVD geben. In seinem Statement bedankte sich Angelo auch noch einmal für die Unterstützung der Fans: "Wir sagen ‚Danke!‘ für all diese tollen Konzerte. [...] Wir haben so viele tolle Sachen mit euch erlebt und erreicht und deswegen geben wir am Wochenende nochmal richtig Gas und sagen dann ‚Tschuss!‘"