Mittlerweile hat man sich an diese Art von Neuigkeiten schon gewöhnt und trotzdem ist es immer wieder traurig, so sehr vermisst man die Zeiten, in denen man unbeschwert auf Konzerten feiern und Spaß haben konnte.

Wollen endlich wieder auf Tour gehen: Angelo Kelly & Family. Bildrechte: Chris Bucana

Für viele Shows gebe es schon neue Termine, für manche Termine sollen bald weitere Infos folgen. In einer Stadt wird man jedoch besonders traurig sein, denn das Konzert im hessischen Fulda musste komplett abgesagt werden. Da konnte man zusammen mit dem Veranstalter keinen passenden Termin im Jahr 2022 finden. In seinem Video-Statement betont der 39-jährige Familienvater, dass er damit schon die vierte Tour-Verschiebung während der Corona-Zeit verkünden muss und man sieht ihm deutlich an, dass dieser Umstand an ihm nagt. Zu groß ist die Sehnsucht nach der Bühne.



Angelo Kelly will mit seiner Family in diesem Jahr dennoch auf Tour gehen, denn für November und Dezember ist schon seit längerem eine Weihnachts-Tour geplant. Der Sänger betont in seinem Statement, dass diese aktuell noch steht und man hoffe, dass Großveranstaltungen bis dahin wieder möglich seien. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen!