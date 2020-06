Gabriel Kelly weiß, was er will: Musik machen. Bildrechte: imago images / Future Image

Kelly-Family - das heißt Familienleben mit Musik. Wie sein Vater Angelo, so ist auch Gabriel Kelly mit Musik aufgewachsen. Angelo Kelly, der in seiner Familie mit seinen elf Geschwistern und dem alleinerziehenden Vater viel herumgezogen ist und auch schwere Zeiten, in denen das Geld sehr knapp war, erlebt hat, schuf für seine Familie eine Idylle. Diese stellte der 39-Jährige jetzt in einer Spezial-Ausgabe von "Goodbye Deutschland" vor. Vor sieben Jahren hat sich Angelo mit seiner Frau Kyra und den fünf Kindern in einem kleinen roten Haus am Wald in Irland niedergelassen.