Heute musiziert Angelo Kelly vor allem mit seiner eigenen Familie: mit Frau Kira und den fünf gemeinsamen Kindern. Nach "Irish Christmas" im Jahr 2015 ist jetzt ist das erste "richtige" Album von "Angelo Kelly & Family" erschienen. "Irish Heart" heißt die Scheibe - ein Tribut an ihre irische Heimat und an die eigene Familie. Denn nicht nur Vater Angelo, auch die Kinder und Mutter Kira haben ihre eigenen Songs zum Familienprojekt beigesteuert.



2010 startete Angelo Kelly mit seiner Familie in ein echtes Abenteuer: So wie er es als Kind mit der "Kelly Family" erlebt hatte, reiste Angelo ganze drei Jahre lang mit seiner Familie in einem alten Bus durch Europa, musizierte auf der Straße, bis er schließlich in Irland sesshaft wurde. Seine "Auswanderergeschichte" wurde in der Sendung "Goodbye Deutschland" auf VOX begleitet. Diesen Sommer ist Angelo Kelly wieder mit der ganzen Familie unterwegs: Die "Irish Summer"-Tour führt "Angelo Kelly & Family" durch 14 deutsche Städte.