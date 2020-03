Angelo und John Kelly ziehen sich aus dem TV zurück

Angelo Kelly im Kakerlaken-Kostüm bei "The Masked Singer". Bildrechte: imago images/APress

Angelo Kelly stand in den letzten Wochen für die TV-Show "The Masked Singer" vor der Kamera - das allerdings streng geheim. Bei der Sendung stecken nämlich Promis in aufwändigen Kostümen und müssen singen. Erst nach und nach werden die Kandidaten enttarnt. Angelo Kelly hat sich bei der gestrigen Show aber selbst enttarnt und ist freiwillig aus der Show ausgestiegen. Er steckte für die Show in den vergangenen Wochen in einem Kakerlaken-Kostüm.