Gabriel Kelly auf der Promenade in Warnemünde. Bildrechte: dpa Gabriel Kelly verdient sich seinen Lebensunterhalt auf die gleiche Weise, wie sein Vater und sein Großvater. Der 22-Jährige unterhält mit seiner Straßenmusik die Touristen an der Strandpromenade in Warnemünde. Für größere Projekte jedoch reichen die Einnahmen offenbar nicht aus. Und so ging er mit dem Produzenten seines Musikvideos eine Vereinbarung ein.

Ich hatte den Deal gemacht, dass er mir das Musikvideo zu 'Bye Bye' macht, wenn ich ihm für ein paar Tage helfe, seine Wohnung zu renovieren. Gabriel Kelly Instagram

Gabriel Kelly geht seinen eigenen Weg. Bildrechte: dpa Für den Deutschrapper ist es wichtig, dass er seinen eigenen Weg auch mit seinem eigenen Geld finanziert. Bereits mit 18 verließ Gabriel sein Zuhause in Irland und zog nach Warnemünde an die Ostsee, in die Heimat seiner Mutter Kira. Warum er gerade dahin ging, sagte er dem Internetportal Vip.de.: "Ich bin 12 bis 13 Mal umgezogen. Wir waren immer so viel unterwegs und Warnemünde war immer ein Stückchen da und deswegen habe ich mich hierfür entschieden."

Lebenstraum: Musik

Für die Musik schmiss Gabriel mit 18 die Schule. Der Kelly-Spross textet, komponiert, singt, spielt Gitarre und Klavier. Mittlerweile hat er zwei Rap-Singles veröffentlicht, jetzt sein neues Musikvideo.

Alle Kellys können singen, wir tragen die Musik in unserem Blut, das wurde uns einfach mitgegeben. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Gabriel Kelly Podcast "Podcousin"

Viele Jahre war Gabriel mit der Familienband "Angelo Kelly and Family" aufgetreten. Nachdem auch seine ein Jahr jüngere Schwester Helen das Haus in Irland gegen eine Studenten-WG in London getauscht hat, ist die Familienband Geschichte. Angelo Kelly tourt nun allein weiter.