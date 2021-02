Musik im Blut - bei einem Sohn von Angelo Kelly ist das fast schon selbstverständlich. Wie auch Angelo, so haben auch seine Kinder von klein auf Musik gemacht. Angelos Ältestem, dem 19-jährigen Gabriel, hat es die Musik so angetan, dass er ihr zuliebe die Schule vorzeitig beendet hat. Er will sich ganz seiner Leidenschaft, der Musik, widmen. Und nun ist es soweit: Am 26. Februar erscheint seine erste Single "Gabriel Kelly" mit Video auf den Social-Media-Plattformen. Papa Angelo schreibt auf Gabriels Instagram-Seite als einer der ersten:

Gabriel ist das älteste von Angelo Kellys fünf Kindern. Gemeinsam tritt Angelo mit seiner Familie unter dem Titel "Angelo Kelly & Family" auf. Vor zehn Jahren gaben Angelo Kelly und seine Frau Kira das unstete Leben im Camper auf und zogen in ein Häuschen am Wald in Irland. Damals war Gabriel zehn Jahre alt. Doch nun hat der Musiker das Elternhaus verlassen. Nachdem Gabriel im vorigen Sommer 19 Jahre alt geworden war, zog er nach Deutschland. Hier kann er sich wesentlich unkomplizierter musikalisch weiterentwickeln als in Irland. Vorher hatte er vorzeitig die Schule beendet, um sich ganz der Musik widmen zu können. Alles deutet darauf hin, das Gabriel Kelly ganz genau weiß, was er will - Musik machen!