Gabriel Kelly hat sich verändert. Der 19-Jährige ist nicht mehr der hübsche, brave Junge, der in der Familienband seines Vaters spielt. Gabriel Kelly macht sein eigenes Ding. Mit eigener Musik und in einem anderen Lebensumfeld als seine Eltern, ja sogar mit einer anderen Frisur. Statt die Haare lang, wie sein Vater, zu tragen, hat er sie raspelkurz schneiden lassen. Seine Schwester Helen übrigens auch. Sie ist auch diejenige, die ihn bei seiner Rapmusik am meisten unterstützt. Im Video "Sucht" ist sie zum Beispiel dabei.



Gabriel wohnt auch nicht mehr im elterlichen Haus im grünen Irland, sondern in Deutschand, in Warnemünde an der Ostsee. Seine Mutter Kira wurde hier geboren. Dem Internetportal Vip.de sagte Gabriel: "Ich bin 12 bis 13 Mal umgezogen. Wir waren immer so viel unterwegs und Warnemünde war immer ein Stückchen da und deswegen habe ich mich hierfür entschieden."