2018 gweinnen Angelo Kelly & Family die Goldene Henne in der Kategorie "Musik". Bildrechte: imago/Future Image

Angelo Kelly und seine Frau Kira zogen, wie auch Angelos Eltern, mit ihren Kindern einige Jahre mit einem Wohnmobil durchs Land und verdienten ihren Lebensunterhalt mit Straßenmusik. 2016 kaufte sich die Familie in Irland ein Haus am Wald. Gabriel lebte dort mit seinen vier Geschwistern und seinen Eltern und spielte in der Familienband. Musikalischer Schwerpunkt: Irische Folkmusik. Im vorigen Sommer verließ der 19-Jährige sein Elternhaus und zog nach Deutschland, nach Warnemünde. Er stellte sich auch musikalisch auf eigene Beine und zwar mit Rap-Musik. Im Februar veröffentlichte er unter dem Titel "Sucht" seine erste Single und sein erstes Video. In dem Film ist auch seine ein Jahr jüngere Schwester Helen dabei, beide mit raspelkurzen Haaren. Die Rap-Musik und die Kulisse des Videos, das in Grautönen in einem dämmerigen Wald und einem leerstehenden Gebäude spielt, stehen in krassem Widerspruch zu den leicht schwermütigen bis tanzbaren Melodien von Angelo Kelly und Family und den Natur-Videos. Dennoch, Vater Angelo steht zu seinem Ältesten. Der "Bild"-Zeitung sagte Angelo: "Meine Frau Kira und ich sind beide sehr stolz zu sehen, dass er sich endlich traut mit seiner ersten Single herauszugehen. Helen hilft ihm dabei fantastisch und der Rest der Familie schaut von der Seite zu und wir fiebern kräftig mit.“