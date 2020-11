Alle Eltern wünschen ihren Kindern eine sorglose Kindheit. Jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, fällt es nicht leicht, den Kindern das zu ermöglichen. Es gibt keine lustigen Feste, auf denen alle fröhlich miteinander tanzen, die Oma darf nicht besucht werden und sogar der Spielplatz ist manchmal gesperrt. Der geliebte Kino-Nachmittag fällt aus und auch der Zirkus kommt nicht mehr. Wie sollen zum Beispiel Kindergarten-Kinder verstehen, was los ist? Und die Größeren, die verstehen, warum man Kontakte meiden soll, leiden jedoch genauso. Gerade für Jugendliche sind die Treffen mit ihren Freunden das Wichtigste im Leben überhaupt. Angelo Kelly hat fünf Kinder: Gabriel Jerome (19), Helen Josephine (18), Emma Maria (14), Joseph Ewan (10) und William Emanuel (5). Er weiß, dass sie alle auf vieles verzichten müssen und wünscht sich nichts mehr, als dass die Welt wieder ein bisschen normaler wird und man sich begegnen und umarmen kann.

Es ist eine Zeit, die für alle schwierig ist. Diese Unruhe – mal darf man raus, mal darf man nicht raus. Ich glaube, das ist für jede Familie, jede Person und vor allem auch für Jugendliche schon sehr sehr hart. Der Kleinste ist fünf, er hat es nur so ein bisschen verstanden. Natürlich ist es für ihn manchmal nicht verständlich. 'Warum durfte ich gestern noch auf den Spielplatz und heute nicht und dann in einer Woche wieder?'. Da muss man versuchen, ihn zu vertrösten und kreativ sein. Drinnen schöne Sachen machen oder am Strand spazieren gehen. Wir wollen, die Kinder Kinder sein lassen, ohne Sorgen. Dazu müssen wir Eltern versuchen, das Beste draus zu machen.

Und das versuchen Angelo Kelly und seine Frau Kira vor allem mit der Musik. Alle fünf Kinder sind in die Familienband Angelo Kelly & Family integriert. 2018 hat die Band in der Kategorie "Musik" die Goldene Henne erhalten. In diesem Jahr ist das neue Album "Coming Home" erschienen. Am 28. November treten Angelo Kelly & Family im Adventsfest der 100.000 Lichter auf.