Helen Kelly ist das zweitälteste Kind von Angelo Kelly und seiner Frau Kira. Ihr großer Bruder Gabriel hat bereits das heimische Nest in Irland verlassen und verfolgt eine eigene Karriere als Musiker. Der 20-Jährige lebt in Deutschland und versucht sein Glück als Rapper.



Helen ist 19 und möchte in England studieren. Wie sie gemeinsam mit ihrer Familie ihre Sachen packt, wie Papa Angelo und sie sich auf den Weg machen und in England ankommen, all das filmt Helen und zeigt es ihren Followern in einem Vlog auf Youtube. Auch Papa Angelo scheint der Abschied seiner ältesten Tochter nahe zu gehen.